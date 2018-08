Repunta la acción de Bimbo, pese a escándalo

Ciudad de México

El Universal

El escándalo en redes sociales protagonizado por un repartidor de Grupo Bimbo que fue acusado de robar a un cliente de la tercera edad no tuvo mayor efecto entre los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), quienes han premiado en los últimos días las acciones del corporativo.

"Esto no es relevante para el mercado, el que haya subido la acción en los últimos dos días es la tendencia del mercado mexicano; el tema del colaborador y el video del director general resalta los valores de la compañía, que por cualquier tipo de práctica deshonesta no se tentará la mano", dijo José Cebeira, analista de Actinver Casa de Bolsa.

El especialista consideró que el caso del repartidor de Bimbo no afectará la reputación de la empresa y, por el contrario, refuerza su visión.

La acción de Bimbo cerró la jornada del pasado martes, el día que inició el escándalo en redes, en 40.30 pesos, un alza de 1% frente al día previo. Este miércoles los títulos subieron 0.5%, al cotizarse en 40.50 pesos cada uno, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV subió 1.09%.

"Los reportes de Bimbo en el último trimestre mostraron un crecimiento en ventas, también de Ebitda y su operación en Estados Unidos fue buena. Esta noticia del repartidor no tiene importancia en temas fundamentales", coincidió Diana Íñiguez, analista de Banco Ve por Más.

El martes, un empleado de Bimbo fue denunciado en las redes sociales por presuntamente robar productos de un exhibidor dentro de una tienda atendida por una persona de la tercera edad. Más tarde, la empresa confirmó el despido del colaborador, mientras que Miguel Ángel Espinoza, director general de Bimbo México, envió un mensaje en video.

