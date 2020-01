Repudian censura a Porfirio Muñoz

Ciudad de México.

Diputados de distintas bancadas de oposición e integrantes de la Cuarta Transformación salieron en defensa del expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y lo respaldaron, luego de que sus propias bancadas de Morena lo censuraran y no le permitieran expresar sus críticas por la contención que está haciendo la Guardia Nacional de los migrantes centroamericanos.

En tanto, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, se deslindó de la censura contra Muñoz Ledo y dijo: "¡Yo no tengo vela en ese entierro!", al preguntarle de dónde vino la orden de frenar la participación de Muñoz Ledo y explicó que él se salió del recinto porque fue a atender una reunión con la ANUIES.

Delgado Carrillo dijo: "A Porfirio lo respetamos y lo queremos mucho, no siempre se puede la participación de un diputado, Porfirio o el que sea, y alterar un acuerdo, tiene que aprobarlo el pleno, en este caso la Comisión Permanente. Siempre le aplaudimos, siempre le aplaudimos, sería ingenuo pensar que alguien puede callar a Porfirio, si con su voz hizo critica en el camino de la democracia de nuestro país", aseguró el morenista.

El coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, condenó la censura que propinaron los diputados y senadores de Morena a Muñoz Ledo: "Nos solidarizamos con nuestro amigo @PMunozLedo y condenamos todo acto de censura y más entre quienes pertenecen y dicen defender la #4T".

En este sentido, el vocero del PRI, Héctor Yunes Landa, se solidarizó con Muñoz Ledo, pero indicó que cuando "la perra es brava hasta a los de casa calla", y hoy el legislador de Morena sufrió en carne propia lo que ha sido la lógica de esta legislatura: el monólogo teocrático al servicio del emperador.

"Lo que me llama la atención es que el propio Muñoz Ledo se sienta lastimado por algo que él mismo ayudó a construir. Ya otros partidos se han salido de su corazón, no será la primera vez. Sin embargo, más allá de la anécdota personal, lo que nos preocupa mucho de este episodio es que el régimen morenista es cada vez más parecido al Cuarto Reich alemán; se trata de una transformación fascista que no se escucha ni a sí mismo", explicó el priista veracruzano.

El vocero de la bancada panista, Carlos Castaños, subrayó que ahora la salvaje agresión de Morena fue contra Muñoz Ledo y contra la libertad de expresión.

"Dicen que cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde, y así fue, Porfirio, quien pertenece a la 4T, fue censurado por su mismo movimiento. Ya dijo que Morena se le salió de su corazón, lo mismo le está pasando a miles de mexicanos por su incoherencia e incompetencia".

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, señaló que más allá de las divergencias internas de Morena, es lamentable que se haya impedido tomar la palabra a un diputado en un tema tan preocupante como la violación a los derechos humanos.

"Lo cierto es que tanto al Ejecutivo federal como a la mayoría de Morena les incomodan las críticas, las exprese quien las exprese, por los errores que están cometiendo en la conducción del país. El callar a un diputado de Morena que disiente de la postura del Presidente, refleja censura, autoritarismo; características de las dictaduras y de los partidos únicos", expresó Verónica Juárez.

Por su parte, el coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda, aseguró que el partido que llevó a Muñoz Ledo a la Cámara de Diputados le impidió usar la tribuna para su crítica y dijo: "El propio Muñoz Ledo ha dicho que ´Morena no debe caer en los mismos vicios del PRI´; ayer le demostraron que su advertencia se está haciendo realidad".