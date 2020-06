Repudia FRENA administración federal; piden dimisión de AMLO

Tampico, Tam.

Por segunda ocasión el Frente Nacional Anti AMLO realizó una marcha de al menos 400 vehículos por principales calles de la ciudad para externar su repudio hacia la actual administración federal; piden que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dimita.

Jorge Gual López, presidente del Congreso Nacional Ciudadano y coordinador de la movilización FRENA, dijo que a la protesta se sumaron ciudades del extranjero y 134 de la República Mexicana y advirtió que las manifestaciones seguirán.

"Estamos con la presencia igual que hace 15 días y esperamos lo mismo dentro de 15 días hasta que saquemos a este "dictadorzuelo" de la silla presidencial".

Gual López indicó que la movilización se realiza en cinco ciudades de Tamaulipas y aunque se ha señalado a través de redes sociales que quienes protestan pertenecen a una clase acomodada o "Fifí", no es así, pues señala que utilizan el derecho a manifestarse como se estipula en la Constitución Política de México.

"Vengo en ese Corsa azul, ustedes díganme si yo soy millonario, yo trabajo toda mi vida... He trabajado y me sé ganar mi sueldo, no estoy acostumbrado a estirar la manita para que me den".

Expresó que las movilizaciones continuarán hasta que logren que el presidente de la República deje el cargo y en tanto, la protesta provocó el enojo de algunos ciudadanos que se desplazaban a pie por la avenida Hidalgo y Rotaria.