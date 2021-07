Republicanos recaudan cifra récord para elecciones de 2022

El comité encargado de ayudar a los republicanos a quitarles a los demócratas la mayoría en la Cámara de Representantes el año próximo recaudó una cifra récord para un trimestre en un año no electoral: 45,4 millones de dólares en los últimos tres meses.

Parte de ese total son los 20,1 millones de dólares recaudados en junio, la cifra mensual más alta en un año no electoral, de acuerdo con los números a los que tuvo acceso The Associated Press antes del plazo de presentación oficial.