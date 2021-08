Republicano quiere exigir himno nacional en Wisconsin

La amplia propuesta del senador estatal Patrick Testin, de Stevens Point, se produce después de que los Dallas Mavericks no jugaran "The Star-Spangled Banner" antes de los partidos en casa a principios de esta temporada. El dueño de los Mavericks, Mark Cuban, acordó tocar el himno nacional luego de que la NBA reiteró su política de exigir la canción.

"Escuchar 'The Star-Spangled Banner' en un evento deportivo nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, tenemos algo en común: somos estadounidenses", dijo Testin en un comunicado anunciando su proyecto de ley. "Esta tradición tiene sus raíces en más de un siglo, incluso antes de la adopción de la canción como himno nacional. Es una práctica que nos une y creo que vale la pena conservarla ".

El proyecto de ley simplemente dice que, "Ningún evento deportivo puede celebrarse en un lugar cuya construcción fue financiada al menos en parte con dinero aportado por una agencia estatal o unidad gubernamental local a menos que el evento sea precedido por la interpretación o el canto de la himno."

"Evento deportivo" no está definido, lo que plantea la cuestión de si el himno tendría que ser cantado cada vez que alguien se reúna para jugar un partido de fútbol en el parque de la ciudad o juega un juego de softbol en un campo municipal.

Testin no respondió de inmediato a un mensaje en busca de aclaraciones.

No importa el alcance, no hay penalización por violar el requisito, por lo que incluso si el equipo de softbol de la liga de bares se saltara el himno nacional, no habría repercusión bajo la ley.

Testin dijo que los grupos de veteranos de la Legión Estadounidense de Wisconsin y el Departamento de VFW de Wisconsin apoyan la medida, que tendría que pasar la Legislatura controlada por el Partido Republicano y ser firmada por el gobernador demócrata Tony Evers antes de convertirse en ley.

La portavoz de Evers no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la medida.

El Vicegobernador de Texas Dan Patrick ha dicho que exigir el himno nacional en todos los lugares de Texas que reciben fondos públicos será una de sus principales prioridades legislativas en esta sesión.

"The Star-Spangled Banner" no se tocaba con regularidad en eventos deportivos profesionales antes de su designación como himno nacional en 1931, aunque ganó popularidad después de una dramática emisión en la Serie Mundial de 1918 durante la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la NFL ordenó que se jugara en todos los partidos, y la tradición se extendió rápidamente a otros deportes como parte de una ola de patriotismo de posguerra.

Aunque tocar el himno nacional antes de los partidos es un elemento básico de los deportes estadounidenses a nivel profesional y universitario, es mucho menos común en otros países. Las protestas de los atletas por la injusticia social y racial durante la "Bandera de las estrellas" se convirtieron en un punto de inflamación entre el entonces presidente Donald Trump y varias ligas durante su administración.