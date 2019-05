Reprueban senadores agresiones al Ejército

"Tenemos que buscar darle su reconocimiento a los soldados, que se la rifan´´. Mauricio Kuri González, senador del PAN.

En su visita a la ciudad de Reynosa, el legislador Mauricio Kuri González, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, pidió apoyar al Ejército Mexicano y reprobó la agresión, así como despojo de armas a elementos militares en Michoacán.

"El ejercito está en el peor de los mundos porque no puede responder como debe responder por cuestión de derechos humanos y por otra parte los mandamos para que nos apoyen en seguridad, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, habían pedido un marco jurídico para tener al ejercito en las calles, por fin ese marco jurídico lo tienen y se lo dimos, es muy importante apoyar al ejercito", externó.

El legislador estuvo acompañado por el senador Ismael García Cabeza de Vaca, y la senadora Nadia Navarro, en conferencia de prensa donde abordaron diversos temas.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN comentó que ante la agresión se debe actuar para que no vuelva a ocurrir.

"Repruebo totalmente a estos barbajanes, verdaderos bandoleros, no se los hicieron a ellos, se los hicieron a todos nosotros, si hay una institución que es respetada es el Ejército y tenemos que buscar darle su reconocimiento a los soldados, que se la rifan, no solamente en temas de seguridad, si no en temas de desastres naturales", expresó.