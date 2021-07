´Reprueban´ rediseño de los libros de la SEP

"¿Para qué cambias un libro si el resultado no es mejor ni en diseño ni en contenido?, ¿cuál es el propósito? Este libro no es mejor que el anterior, ni en calidad ni en contenidos. ¿Vale la pena? ¿para qué?", planteó la doctora en educación Alma Maldonado, integrante del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

La investigadora advirtió que se eliminaron apartados como el de divulgación científica y el de signos de interrogación y admiración, que algunas de las ilustraciones son lamentables y que todos los contenidos son más pobres.

"No hay cuadros de síntesis de conceptos que deban aprender, redujeron temas, es más pobre. Por sí mismo reducir contenido, puede que no sea malo, pero por qué sacas el tema de ´divulgación científica´ para meter ´avisos a la comunidad´ o ´entona canciones infantiles´. Es libro de tercer grado, los niños no son tan pequeños para las canciones infantiles", añadió.

El libro es uno de los textos que Arriaga consiguió rediseñar en dos semanas y sin pago a los colaboradores.

Carolina Irene Crowley Rabatté, especialista en pedagogía, advirtió errores casi desde la primera página, en el apartado "Conoce tu libro", una sección con un lenguaje que parece dirigido al maestro con subtítulos como "Secciones flotantes", "Glosario" o "TIC".

"¿Dónde está todo eso que prometía Marx Arriaga? ¿Dónde está ese discurso que decía ´ahora sí se van a escuchar las voces marginadas, las voces que estuvieron sometidas´? La verdad es que nada de eso aparece en el libro. ¿Qué aporta este libro que no hubiera antes? Ese es el meollo del asunto, cuando tú criticas algo, lo debes de criticar desde el punto de vista propositivo", dijo Crowley Rabatté.

