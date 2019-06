Reprueban prescripción en caso Peña-Odebrecht

Cd. de México.- La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez, reprochó que la autoridad federal haya dejado de actuar oportunamente para investigar el posible financiamiento de la empresa Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

REFORMA publicó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes Fepade) determinó que no había ilícito que perseguir, por la prescripción del delito, al pasar ya cinco años de los hechos.

"El día de hoy se dio a conocer por la Fepade que no habría delito que perseguir en el caso de Enrique Peña Nieto y Odebrecht, argumentando que había ya una prescripción y, en consecuencia, ahí quedaba todo.

"Nosotros lamentamos este hecho, lamentamos que los responsables de darle seguimiento no lo hayan hecho con oportunidad", criticó Juárez.

La Legisladora pidió que se concreten las investigaciones que lleven a determinar si hubo sobornos de la empresa brasileña para obtener contratos.

"Este asunto no debe de terminar con esta resolución de la FEPADE, en donde se seguía un delito electoral. Me parece que es responsabilidad del Gobierno abrir una carpeta de investigación por los actos de corrupción que pudieron haber existido, en lo que me parece a mí, que hay evidencias", manifestó.

"En todos los países que han tenido que ver con el caso Odebrecht ha habido sanciones. Es una lástima que en México aún no ocurra".

Juárez Piña también condenó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no cumpla con su compromiso de sancionar hechos de corrupción y este jueves haya señalado que no es tiempo de castigar a los responsables.

"En ese sentido, desde el PRD hacemos un llamado al Gobierno Federal a que cumpla con lo que en campaña se comprometió, que se tiene que sancionar a los responsables que cometieron cualquier acto de corrupción y que desfalcaron a nuestro gobierno", dijo.

"Esperamos que el gobierno sea congruente y abra la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de corrupción".