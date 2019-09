Reprueban 5, examen de Control y Confianza

Cd. Victoria, Tam.- Al menos cinco agentes de Tránsito local fueron dados de baja de esa corporación municipal luego de no aprobar los exámenes en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) en esta capital; asimismo, siete elementos de Auxilio Vial estarían en riesgo de ser dados de baja esta misma semana por la misma causa.

"Son cinco elementos que son agentes de Tránsito que no pasaron los exámenes de Control de Confianza", señaló el director de Tránsito, Jesús Rafael Mouret López, "estos cinco elementos ya están llevando el proceso formal que es separarlos de sus cargos y posteriormente ya se estará viendo administrativamente como van a quedar".

Del mismo modo el capitán retirado de la Marina Armada de México señaló que se cuenta con un grupo de 29 agentes de Tránsito más quienes deberán de presentar sus exámenes de Evaluación y Control de Confianza este mismo año; Mouret López recordó que esto se trata de un procedimiento rutinario para todos los elementos que causan alta en esa corporación local, en especial, para aquellos que tienen funciones operativas en campo.

"Si tú no pasas el examen de Control de Confianza no puedes estar en institución, no significa que los estemos despidiendo del trabajo, los estamos poniendo a disposición para lo que tenga que ver Municipio, si se les despide o no se les despide es diferente, aquí lo que pasa es que no pueden trabajar en la Dirección de Tránsito".

La semana pasada el capitán Rafael Mouret había adelantado que por lo menos diez agentes dejarían de pertenecer a la corporación debido a que contaban con denuncias por parte de automovilistas por lo cual se les había perdido la confianza, "prefiero tener pocos elementos pero que nos cumplan a tener un montón y que se dediquen a otras actividades".

Actualmente otros siete agentes de Tránsito se encuentran separados de sus funciones al enfrentar un proceso penal por agresiones e intento de extorsión a un automovilista en hechos suscitados el año pasado.