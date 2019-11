Reprueba el Congreso de Tabasco cuentas públicas de Arturo Núñez

Villahermosa, Tab.

Con 30 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones el pleno del Congreso de Tabasco reprobó la cuenta pública del exgobernador Arturo Núñez Jiménez y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) encontró irregularidades que ascienden a 4 mil 392 millones 138 mil pesos.

Durante la sesión ordinaria de este martes, se sometió a discusión el dictamen del ejercicio presupuestal del 2018, en donde se incluyen las observaciones que el OSF hizo y que no pudieron ser solventadas, siendo las secretarias de finanzas, salud, obras públicas y educación donde más irregularidades se cometieron.

Durante la discusión, el diputado del PRI, Nicolás Bellizia Aboaf, aseguró que esta reprobación se debe a que surtió efectos la presión social tanto en el OSF, como en la fracción mayoritaria del Congreso que es la de Morena, sin embargo, advirtió que los tabasqueños no deben confiarse en que pronto habrá sanciones.

"El hecho que se reprueba esta cuenta pública no significa que de inmediato el exgobernador del estado, sus exfuncionarios e inclusive su esposa, vayan a ir a la cárcel o sean obligados a devolver los recursos que no pudieron comprobar. No señores, falta un largo y tortuoso camino para que eso suceda", indicó.

Y agregó: "Y sucederá siempre y cuando el Órgano Superior de Fiscalización a quien se le está delegando la facultad, integre bien los expedientes, y no declare más adelante que las observaciones contenidas en el informe de resultados quedaron solventadas".

Los legisladores en esta sesión que inició a las 10 de la mañana y que aún continúan también han reprobado la cuenta pública del Poder Judicial que encabezó, Jorge Priego Priego, además la de las alcaldías de Cárdenas, Huimanguillo y Centro.