Reprueba alcalde construyan barda

Miguel Alemán, Tam.- En breve entrevista realizada por diferentes medios de comunicación, el alcalde Servando López Moreno dejó en claro su postura en relación a la reciente construcción de un muro o barda de concreto en las instalaciones de la Aduana Local, lo cual reprobó por brindar una mala imagen para todos los visitantes.

Dicho pronunciamiento fue realizado por el edil tras salir de una reunión que sostuvo con representantes del sector productivo y ganaderos de la ciudad.

“Pues sí, me sorprende mucho, porque lo que estamos peleando los mexicanos es que no haya muros, que no haya bardas, y veo con sorpresa y con desagrado el muro que se viene construyendo en esta Aduana, hablando del principal acceso que hay de Estados Unidos a México”, refirió el jefe del ejecutivo municipal.

“Eso lo veo mal, veo que va a ocasionar muchos problemas, inclusive filas, porque en lo que hay revisiones y le toca a rojo y verde a los diferentes automóviles, se va a hacer un embotellamiento ahí muy fuerte, en esos muros, pues dejaron un espacio muy pequeño para que circulen o puedan salir los vehículos de la Aduana y eso va a ocasionar problemas de embotellamientos viales, molestias a la gente que viene y nos visitan”, explicó el edil.

La preocupación del alcalde estriba en la muy mala imagen y recibimiento que dicha barda estará dándole a todos los turistas extranjeros y paisanos procedentes del vecino país.

Ante esto, dijo que en la primera oportunidad buscará entrevistarse con el administrador de la Aduana, Jesús Javier Tamez, a fin de poder expresarle su postura e inconformidad.

“Y es que sobre todo al llegar y ver una barda, como que no es algo agradable que te reciban con una barda, eso en su momento lo voy a expresar al administrador de la Aduana, que no veo bien, ni correcto eso que están haciendo, espero que rectifiquen, ahorita que esa barda no tiene cimientos, pues es una barda que solo se está construyendo sobre el mismo pavimento, por lo que espero que recapaciten y que quiten esa barda”, dijo.