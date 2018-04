Reprograma Demi Lovato concierto en Monterrey

Monterrey, México.- Demi Lovato anunció hoy la reprogramación de algunas de las fechas agendadas para su gira Tell Me You Love Me en Latinoamérica debido a problemas de producción.

La cantante, de 25 años, lanzó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para anunciar que movería los conciertos programados en el País, quedando Ciudad de México para el 20 de septiembre y Monterrey para el 22 de ese mes.

"Estoy absolutamente desconsolada por tener que hacer este anuncio hoy Debido a problemas de producción tenemos que mover las fechas de Sudamérica de #tellmeyoulovemetour", escribió Lovato en Instagram.

Desafortunadamente para Ecuador, Costa Rica y Panamá los conciertos quedaron oficialmente cancelados, por lo que de acuerdo a medios sudamericanos los recintos de esos países mandaron convocatorias para la devolución del dinero.

"Estoy devastada porque tuvimos que eliminar estos shows. Verdaderamente odio que tengamos que hacer esto e hicimos todo lo posible para que sucediera, pero hubo algunos problemas de producción imprevistos. Si no puedes ir a ninguna de estas nuevas fechas, te devolveremos el dinero íntegramente. Lo siento mucho, sé que es una lástima", agregó.

"Para aquellos que asistirán, les prometo que valdrá la pena la espera y espero verlos ahí. Los amo."

Anteriormente Demi llegaría a la Ciudad el 4 de mayo, pero los fanáticos tendrán que esperar hasta el 22 de septiembre para su presentación en la Arena Monterrey, donde aún hay boletos disponibles a través del sistema Superboletos y taquillas del recinto.

