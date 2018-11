Reprochan senadores dichos de Taibo II

Cd. de México.- Senadores del PAN e incluso de Morena reprocharon que el escritor Paco Ignaciodijera en Guadalajara "se las metimos doblada", en relación con su posible nombramiento en el Fondo de Cultura Económica (FCE).

El autor espera el beneplácito del Congreso de la Unión para llegar a la dirección del FCE, puesto que nació en España y la ley lo proscribe para los no nacidos en México.

La senadora panista Kenia López lamentó la expresión del escritor y dijo que por dignidad el Senado no debería acompañar la reforma de la "Ley Taibo".

"Es una ofensa a las mujeres y hombres del Congreso de la Unión y además con un lenguaje violento, machista y agresivo".

Damián Zepeda, también senador panista, advirtió que por " el más mínimo del sentido común", deberían de retirarle la invitación que se le hizo para ser titular del Fondo.

"Es una ofensa para todos los mexicanos, que se suma a las ofensas anteriores. Creo que poner a alguien en la cultura en ese sentido, es un peligro para México terrible.

"Entiendo el argumento de la no discriminación, lo comparto, pero las cosas pasan en una coyuntura y no podemos hacernos tontos de que no se está haciendo esta reforma para el señor. Si se está haciendo esta reforma para el señor, yo no puedo ser parte de ello, que lo haga Morena y su mayoría. No es un tema de discriminación, es un traje a la medida para el señor Taibo", señaló.

En tanto, la legisladora Lilly Téllez, de Morena, anunció que votará en contra de las modificaciones a la ley para permitir al escritor Paco Ignacio Taibo II acceder a la dirección del Fondo.

"Votaré en contra de que se elimine el obstáculo para que este señor sea titular del FCE. Su lenguaje es inaceptable", anunció la sonorense en su cuenta de Twitter.