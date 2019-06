Reprochan resolución de alerta de género

Cd. de México.

Activistas reprocharon esta mañana que la Secretaría de Gobernación no haya aprobado la emisión de la alerta de violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de México.



Esto, pese a que se ha solicitado desde 2017 y que, de acuerdo con organizaciones, los feminicidios han aumentado en los últimos dos años.



Además, recordaron los defensores de derechos humanos, las cifras no son confiables e incluso pueden ser más los casos, debido a que la Procuraduría General de Justicia capitalina indicó que las cifras fueron maquilladas.



Este lunes, en conferencia, representantes de colectivos de víctimas, así como del Centro de Derechos Humanos CDH Fray Francisco de Vitoria, lamentaron que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres minimice los delitos contra mujeres.



Y reclamaron que en los cinco meses del nuevo Gobierno de Claudia Sheinbaum, se haya determinado que debido a las acciones que recién se emprenden, no es necesario emitir la alerta.



"Consideramos que resulta prematuro decir que estas medidas iniciadas en tan sólo cinco meses, hayan atacado de raíz la problemática generalizada de violencia contra las mujeres y los obstáculos estructurales en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, que motivaron la solicitud de septiembre de 2017", dijo Ana, de CDH Fray Francisco de Vitoria.