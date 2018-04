Reprochan falta de ética de aspirantes

Janine Otálora, Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), condenó la falta de ética de los aspirantes independientes a la Presidencia de la República.

La madrugada de este martes, junto con los Magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata Pizaña, Otálora se pronunció en contra de avalar el registro como candidato presidencial a Jaime Rodríguez El Bronco, a quien el Instituto Nacional Electoral (INE) le detectó cientos de miles de apoyos falsos.

La Magistrada presidenta, al igual que Rodríguez y De la Mata, también se opuso a darle un plazo de 10 días a Armando Ríos Piter para que revise y subsane sus firmas irregulares, entre las que destacan 811 mil 969 simulaciones de credenciales de elector.

En su voto particular, mismo que quedará plasmado en la sentencia, la Magistrada presidenta afirmó que el Tribunal no puede pasar por alto actos que sean contrarios a las reglas establecidas en el proceso electoral, mucho menos si se trata de quienes aspiran a ocupar el máximo cargo de elección popular en el País.

"Las autoridades judiciales y administrativas electorales no podemos permitir que quienes aspiren a cualquier candidatura para ocupar un cargo de representación popular, de un inicio realicen acciones que cuestionen su ética y su compromiso con la democracia", aseveró.

"Y a ese cargo (Presidente) se presupone aspiran quienes tienen el perfil no sólo político, sino ético para aspirarlo, alcanzarlo y desempeñarlo".

Pese a que se le detectaron cientos de miles de firmas apócrifas, falsificación de documentos y triangulaciones con empresas sospechosas, esta madrugada, por mayoría de cuatro votos contra tres, la Sala Superior ordenó otorgarle el registro al Gobernador con licencia de Nuevo León como candidato presidencial.

Los Magistrados que votaron a favor de revivir a "El Bronco" fueron Felipe Fuentes, quien elaboró el proyecto de sentencia, Mónica Soto, Indalfer Infante y José Luis Vargas, con el argumento de que el INE no respetó su derecho de audiencia.

A contrapelo de la mayoría de sus colegas, Otálora afirmó que por primera vez podrá haber una candidatura independiente al Ejecutivo federal, y quienes aspiren a ese cargo deben demostrar que cuentan con la ética para desempeñarlo.

"En una elección o en proceso de captación de apoyo ciudadano no todo se vale, el fin no puede y no debe justificar los medios", recalcó la Magistrada, quien recordó que el INE demostró que hubo aspirantes que juntaron sus firmas sin recurrir a actos cuestionables

"El cargo en disputa representa el liderazgo político de esta Nación y el liderazgo no se adquiere con sólo adquirir el poder. La forma en que se adquiere representa un elemento esencial de la legitimidad del mismo".

El Magistrado Rodríguez, quien a lo largo de la madrugada discutió con el Magistrado Vargas, señaló que el Tribunal debe de contribuir a eliminar las malas prácticas que pueden constituir un retroceso democrático.

"Este Tribunal constitucional debe contribuir a generar los incentivos que inhiban prácticas que pudieran resultar irregularidades en la etapa de recolección de apoyos ciudadanos y que constituyan un retroceso democrático en una figura que teóricamente tendría que fortalecer la democracia", argumento.

De la Mata, en el mismo tenor que sus compañeros disidentes, arguyó que el Gobernador con licencia Jaime Rodríguez sí tuvo garantía de audiencia y tuvo la posibilidad de revisar firmas a las que les encontraron inconsistencias.