Reprochan campesinos a López Obrador

Cd. de México.

Afuera de Palacio Nacional decenas de campesinos del Frente Auténtico del Campo (FAC) le gritaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que saliera a dar la cara.



"¡Ya se te olvidó que te apoyamos, Andrés!", lanzaron los inconformes, quienes tiene instalado un plantón afuera del edificio que alberga las oficinas de la Presidencia.

"Tú nos enseñaste a tomar el Paseo de la Reforma!", añadieron otros, cruzando las cintas de seguridad en la puerta de madera cercana a la Calle Moneda.



"¡Aquí está tu pueblo sabio!", afirmaron algunos abrazando a cuatro soldados que resguardan el acceso, quienes primero se pusieron nerviosos y luego nada más sonrieron.



"Nosotros hemos estado apoyando la elección de Manuel desde 2006, cuando le robaron la Presidencia, en la siguiente campaña, igual, estuvimos aquí en el Zócalo, lo apoyamos en la campaña, somos parte de la estructura e inclusive hasta estamos acreditados en las casillas por parte de (Morena), pero hemos visto con tristeza que los recursos de los programas no bajan a todos los compañeros que realmente nos rompimos el hombro día con día, hora con hora, para hacer que el voto en favor de Andrés Manuel llegara y se contabilizara al 100", se quejó Esteban Sánchez.



Sánchez es integrante de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), que junto con la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y el Movimiento Social por la Tierra (MST) conforman el FAC.



Los campesinos se quejaron de que a la fecha existe un subejercicio de entre 8 mil y 13 mil millones de pesos en el presupuesto destinado para el campo y de que López Obrador no ha cumplido los acuerdos firmados a principios de año.



"Los recursos que se etiquetaron para los recursos del campo no están bajando (...) es una tristeza ver que la cúpula del partido de Morena solamente le da a los compañeros que están a su alrededor, pero no bajan los programas hacia todos los compañeros, es decir hay un rasuramiento de los recursos", expuso Sánchez.



Otros campesinos se quejaron de que todos los apoyos de López Obrador sean asistencialistas, sin la posibilidad de generar proyectos productivos duraderos.



Los integrantes del FAC mantienen un plantón frente a Palacio Nacional, sobre la banqueta, en parte del Circuito del Zócalo e incluso sobre un sector de la Plaza de la Constitución, aunque cada estado trae sus propias demandas.



Los de Sonora, por ejemplo, exigen que se les entreguen unas tierras que les cedieron por Decreto presidencial en 1978 y en algunos algunos campamentos informan que se protesta contra el neoliberalismo y por la autosuficiencia alimentaria y en otros ya recogen sus cosas, cobijas, lonas, ollas, paquetes de huevos, mesas, porque ya se van.



"Estamos cumpliendo ya tres días de protesta y el Presidente ni nos ve ni nos oye, porque nada más llegó detrás del escritorio y se dio cuenta que ahí se está muy a gusto", reprochó Rubén Arana, originario de Sonora.



Los campesinos amarraron sus lonas de las ventanas del edificio colonial, escuchan corridos de la Revolución Mexicana y algunos afirman que hoy podrían retirarse pues ya se cumplieron los tres días de su jornada de protesta.