Reprocha SS a estados rezago y responsabilidad

Ciudad de México.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reprochó la responsabilidad en cuanto a las medidas de desconfinamiento a nivel estatal, pues esto ha causado rebrotes de Covid-19, y evitó presentar hoy el semáforo de riesgo debido a que la información de las entidades no es consistente.

"Quiero comunicar que hoy es viernes y hoy esperábamos ver un semáforo. Decidimos hoy no presentar el semáforo porque identificamos que la información que se transifere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados".

"Esto nos llevó en la semana a estar descubriendo. Al inicio pensamos que teníamos un desfase en la base de datos y nos damos cuenta que no, que hay inconsistencias. Hoy no vamos a presentar el semáforo y vamos a evaluar y a replaticar con las entidades federativas al respecto", dijo López-Gatell.

El funcionario aclaró que las inconsistencias no son propias de las 32 entidades del País, sino solamente de algunas.

"Dejo en claro que no son las 32 entidades federativas, dejo en claro, pero no podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados, porque no hay información consistente para la evaluación".

Al inicio de su conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario arremetió contra los estados por su actuar en la aplicación de las medidas de desconfinamiento.

"Quiero anticipar que para este informe técnico de hoy el mensaje es de preocupación por lo que esta ocurriendo en el nivel subnacional. Es una responsabilidad del nivel local del Gobierno, de los municipios, que aseguren que los espacios públicos no deben estar abiertos porque el semáforo de riesgo indica que no es procedente y que es riesgoso que se concurrra.