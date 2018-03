Reprocha Peña no poder fijar posición electoral

Venustiano Carranza, Mich.

El presidente Enrique Peña Nieto arremetió contra la legislación electoral del país y reprochó que las autoridades y los gobernantes no puedan, aunque la tengan, fijar posición en torno al proceso comicial en marcha al haber un marco legal “tan rígido”.

Tras demandar no regatear lo que la sociedad mexicana ha logrado, se manifestó por mantener la ruta que se ha tenido a lo largo de 25 años para lograr mayor desarrollo, crecimiento y bienestar para las familias mexicanas, y advirtió que ello dependerá de lo que los ciudadanos decidan en las próximas elecciones: “A quién confiar el destino y rumbo del país”.

Al acudir a entregar la primera etapa de la carretera Jiquilpan-Sahuayo; la ampliación de la carretera Zacapu-Entronque Maravatío-Zapotlanejo; la ampliación de la carretera federal Mex200 Tramo Caleta de Campos-El Habillal, y la primera etapa de la Terminal Especializada de Automóviles en el puerto de Lázaro Cárdenas, dijo:

“Lo que es un hecho es que, a estas alturas, porque no me quiero meter en la polémica ni en el debate del proceso electoral, porque ha sido tan rígido el marco legal de actuación que tenemos las autoridades, que prácticamente no pudiéramos fijar posición cuando la tenemos, sobre lo que ocurre en el proceso electoral.

“Pero no es éste el espacio para ser críticos o no sobre ese régimen tan rígido que tenemos en materia legal, pero sí para hacer un balance, un recuento, rendir cuentas muy claras de los avances que hemos tenido, no el gobierno, que ha tenido la sociedad mexicana”, señaló.

En su mensaje, Peña Nieto subrayó que el propio gobierno y las voces de la sociedad podrán ser observadoras, a veces críticas o sugerentes de aquellos aspectos en donde el país no está avanzando o todavía tiene rezagos, y las autoridades son las primeras en reconocerlo y advertir dónde falta avanzar, “pero lo que no podemos regatear como mexicanos, lo que no puede dejar de observar la sociedad mexicana, son los avances que ha tenido México en los últimos años”, aseguró el Presidente.

Acompañado del gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo (PRD), el presidente Peña Nieto detalló que hoy hay inversión y crecimiento económico.

El Presidente de la República consideró que este es un buen momento para realizar un balance y hacer un buen corte de caja. Insistió en que hay algunos indicadores que no son tan positivos como él hubiera deseado, pero que hay otros “muy positivos” que reflejan este crecimiento y avance.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó diversos indicadores que, desde su óptica, reflejan el avance que ha tenido el país.

Asentó que nunca se había hecho tanto esfuerzo y se había dedicado tanta inversión pública y privada para edificar mayor infraestructura carretera, portuaria y ferroviaria en el país, a fin de llevar la conectividad y atraer más inversiones.

Explicó que se ha establecido una nueva cifra histórica de inversión extranjera directa por 171 mil millones de dólares, muy por encima de la meta fijada al inicio de su administración, de 157 mil millones de dólares. Dijo que la cantidad alcanzada es reflejo del análisis que empresas extranjeras hacen de México.

Indicó que en materia educativa, el Estado mexicano recuperó la rectoría de la educación, “que había sido secuestrada por distintos liderazgos magisteriales”, y se destinaron 50 mil millones de pesos adicionales a lo etiquetado por el Congreso de la Unión para remodelar y modernizar 33 mil escuelas, las cuales albergan a la mitad de la matrícula de nivel básico del país.

Además —dijo— se logró una mayor cobertura en el nivel medio superior al pasar de 65% a 85%, al tiempo de que se aseguró que los maestros estuvieran mejor preparados, que los ascensos y reparto de plazas ya no sean discrecionales ni por influyentismo, sino por méritos.

Precisó que en materia económica, su gobierno se ha dedicado a cuidar la economía familiar, por lo que en ocasiones ha tomado medidas difíciles e impopulares que tienen un costo.