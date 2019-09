REPROCHA INFIDELIDAD DE EX

Los Ángeles, California

Hace unos días, Demi Moore acusó a su expareja Ashton Kutcher de serle infiel durante el tiempo que estuvieron casados.

El actor de 41 años tuiteó lo que parece ser una respuesta a las acusaciones de engaño y de los tríos que tuvo con su exesposa.

Iba a publicar un tuit muy sarcástico, pero después vi a mi hijo, hija y esposa y decidí borrarlo".

EN TUIT

Instantes después agregó un mensaje con dedicatoria: "La vida es buena – Larry Kutcher".

Todo surgió cuando la artista de 56 años dijo que fue engañada dos veces antes de su divorcio en 2013. Kutcher y Demi comenzaron su romance en el 2003 y se casaron en el 2005.

Además, en sus memorias contó cómo aceptó realizar tríos solo para satisfacer los deseos de su esposo.

ACEPTÓ TRÍOS

Lo puse a él primero, así que cuando expresó sus fantasías y me pidió traer a otras personas a nuestra cama no lo rechacé. Le quería mostrar lo divertida que yo era. Pero, a pesar de que eran buenas personas, fue un error. Sentía mucha pena y no podía aceptar que todo esto era mi culpa"

Finalmente, dijo que él la perdió para siempre.