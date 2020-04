Reprocha Barbosa falta de apoyo del gobierno

Ciudad de México.

Al decretar el uso obligatorio de cubrebocas en Puebla, el Gobernador Miguel Barbosa reprochó este miércoles que la Federación sólo les envió dos cajas con protecciones buconasal N95 para personal que atiende a pacientes con Covid-19.

En tres ocasiones durante la conferencia de prensa, el Mandatario morenista hizo alusión a un presunto olvido del Gobierno federal en el envío de insumos médicos para el personal de salud de esta entidad.

"La Federación nos mandó dos mil (cubrebocas N95), dos cajitas, nosotros compramos medio millón y nos lo están surtiendo, no crean que son cosas que se encuentren en el mercado, y de lo otro estamos comprando toda la producción, y nos están donando algunas pocas cantidades, y eso es lo que vamos a estar distribuyendo a través del a Secretaría de Salud", expresó.

"La compra de medicamentos tiene enormes dificultades, hay escasez y desabasto nacional e internacional, y que no he recibido yo apoyo de la Federación, y que estamos nosotros desde la Secretaría de Salud y desde la Secretaría de Finanzas mercadeando, comprando, buscando, enfrentando enormes abusos, delincuenciales abusos por parte de los proveedores, delincuenciales abusos, nos estamos defendiendo".

Tras ser cuestionado sobre la afirmación de que Puebla ya debería estar en fase 3 de la pandemia, según dijo ayer el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, Barbosa insistió en que mejor les deberían mandar apoyo.

"Una petición a Hugo López-Gatell, en caso, en caso, porque luego me pasa que me provocan, me mandan un torito y yo respondo, y luego no es cierto, pues en caso que López-Gatell nos mande apoyito, ¿sí?, que ya nos manden, verdad que sí, valdría la pena que recuerden que en Puebla también hace aire", expresó.

Desde el 13 de abril, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla se decretó que ciudadanía y funcionarios públicos deberán usar obligatoriamente cubreboca en la vía pública.

En el mismo texto, la Administración estatal se comprometió a entregar las cubiertas faciales, cubreboca y mascarillas necesarias para la protección de los poblanos.

Hasta el momento, la entidad cuenta con 36 muertos y 291 casos positivos de coronavirus, repartidos en 26 de los 217 municipios.

Es decir, en el 11 por ciento de su territorio existen contagios, principalmente en Puebla, con 201 casos; San Andrés Cholula, 23; Izúcar de Matamoros, 10; Atlixco, nueve; San Pedro Cholula, ocho, y Tulcingo de Valle, ocho.

Asimismo, existen otros casos registrados en Teziutlán, Tlapanalá, Huejotzingo, Chalchicomula de Sesma, Chiautzingo, Amozoc, Tepeojuma, Cuautlancingo, Tehuacán, Ocoyucan, Huaquechula, Zautla, Chinantla, Chila de la Sal, Chiautla, San Salvador El Seco, Coronango, Santa Isabel Cholula, Piaxtla y otros cuatro casos foráneos.