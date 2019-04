Reprocha AMLO baja producción en refinería

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que la inversión de 4 mil millones de dólares en la Refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, no se reflejó en un aumento en la producción de hidrocarburos.

"En los últimos tiempos se hizo un trabajo de reconfiguración para mejorar la producción en la refinería. No fueron buenos los resultados.

"Ayer hablé de que se habían invertido cuatro mil millones de pesos y no, me faltó decir que eran cuatro mil millones de dólares en la reconfiguración. Y no estamos produciendo lo que se podría obtener de gasolinas, de diésel y de otros petrolíferos. Vamos a destinar dos mil millones de pesos para este año. Ya se están haciendo las compras de refacciones, de equipos, de herramientas", dijo en conferencia de prensa en la Refinería de Minatitlán.

Ante este panorama, anunció una inyección de 2 mil millones de pesos para que la refinería produzca hasta 220 mil barriles en 2020.

"Son para este año dos mil (millones de pesos) y de inmediato otros dos mil, es lo que se tendría capacidad para ejecutar.

"Pero sí son cuatro mil millones de pesos y pueden ser más, porque se están procesando 110 mil barriles y queremos llevar la producción a 170 mil y posiblemente a 220 mil barriles, que se procesen. Estaríamos hablando como de 100 mil barriles de gasolinas de esta refinería, porque el plan general es dejar de comprar gasolina en tres años, producir las gasolinas en el País", proyectó.

En el rubro petroquímico acuso otro fracaso y en el tema de la planta de fertilizantes un saqueo.

"En el caso de la petroquímica estamos buscando cómo levantamos este sector de empresas petroquímicas que se abandonó por completo. La política neoliberal o neoporfirista acabó con la petroquímica, y dejó muy mal la refinería y mal la producción de petróleo.

"Llama la atención que resultó un fracaso porque se dedicaron a robar, a saquear, y todavía hay quienes defienden esa política. Yo creo que lo más afectado de todo en este periodo neoliberal, el de la industria petrolera, fue la petroquímica. Dejaron las plantas convertidas en chatarras", acusó López Obrador, quién realizó un recorrido por esas plantas.

En la conferencia manifestó que su Gobierno hace un esfuerzo para levantar algunas plantas de los complejos de Coatzacoalcos, de Minatitlán.

"Se cayó la producción del crudo, se cayó la producción de gas. Ayer estuvimos en la planta de fertilizantes, que fue un gran fraude: privatizaron esa planta de fertilizante, luego la compraron, la estabilizaron.

"Valía cuando mucho 50 millones de dólares, pagaron 500 millones de dólares. Compraron chatarra, negocios hechos allá arriba, en la cúpula, porque los negocios más jugosos de México siempre se hacen con el visto bueno del presidente de México, nada que el presidente no sabía, o el presidente tiene buenas intenciones, pero no le dicen la verdad, o los corruptos son los funcionarios menores. Nada de eso", reclamó.

Recordó que en la planta de fertilizantes fue adquirida por el Gobierno federal de la pasada administración a sobrecosto.

"Me platicaban que cuando estaban vendiendo unos alemanes dijeron: 'Sólo como chatarra'. Sin embargo, Pemex la compró como una planta que estaba operando. Por eso pagaron tanto y, además, han tenido que invertir y todavía hay una deuda cerca de 500 millones de dólares más.

"Fue una catástrofe la política neoliberal, fue un gran fracaso,pero vamos a levantar la petroquímica. Ahí estamos viendo si lo hacemos asociándonos con la iniciativa privada, porque no podríamos tener toda la inversión pública necesaria en el caso de la producción de petróleo", reconoció.

Respecto al papel que juega el sindicato petrolero, que encabeza Carlos Romero Deschamps, López Obrador afirmó que su interés está con la base trabajadora.

"La relación básica, aunque exista un procedimiento formal, la relación la queremos mantener con los trabajadores.

"Hablamos con ellos sobre eso, acerca de la situación sindical ya está por aprobarse, espero que pronto, una reforma constitucional en materia laboral para que en los sindicatos haya elecciones limpias y libres, que el voto sea personal, libre y secreto y se acabe con el charrismo sindical, que sean los trabajadores los que de manera libre, sin presiones, voten y decidan, y nosotros vamos a cuidar eso, porque ya en el Gobierno nuevo ese es un cambio, ya no tiene partido favorito, ya no tiene sindicato favorito, ya no tiene medios de comunicación favoritos, ya no tiene grupos de intereses creados favoritos", estableció el Presidente.