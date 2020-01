Reprocha AMLO a banca falta de dimensión social

CIUDAD DE MÉXICO.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario explicó que se tienen que realizar las obras, como las sucursales para el Banco del Bienestar, desde el Gobierno, porque la banca particular no ha cumplido en cuanto a cobertura. "Les ha faltado un poco de dimensión social, está donde hay mercado, donde consideran que tienen clientes, donde prevalece lo mercantil, claro, esa es su función de las instituciones bancarias, particulares, pero en esta nueva etapa se tiene que pensar en otra forma, no es posible que durante tanto tiempo no se tengan los servicios bancarios en el País, es un gran atraso, es como lo de la telefonía y el internet", expuso.

"No hay bancos y se tiene que desplazar la gente en grandes distancias para cobrar apoyos". López Obrador afirmó que una vez que en estas sucursales del Banco del Bienestar se consoliden los fondos de los programas sociales, se podrán prestar otros servicios, como la recepción de remesas, ya que a las comunidades que atenderá la institución llegan la mayoría de esos recursos. Y luego, dijo, los servicios del otorgamiento de créditos con tasas bajas. "Sigue faltando que se entreguen créditos a pequeños y medianos empresarios, aunque hay avance en cuánto a los servicios bancarios en general, no así en los servicios que se deben prestar a las comunidades", advirtió.