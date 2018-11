´Reposición´ obliga a donar sangre

De todos los donadores que acuden anualmente al Banco de Sangre de la Cruz Roja, el cinco por ciento es voluntario, personas que donan sin ninguna remuneración o compromiso, son altruistas.

Al año se atiende a cerca de 30 donadores altruistas, el resto van para donar pero porque algún familiar lo requiere o de urgencia.

"El 60% de los donadores es por reposición, es decir que vienen a donar porque ya se llevaron la unidad de sangre, se les prestó y vienen a reponer o porque la van a necesitar de un familiar para una cirugía programada", dijo Alfonso Moncayo Marcos, químico encargado del laboratorio de la Cruz Roja.

Son ocho tipos de sangre: A positivo, B positivo, AB positivo, O positivo, el más común es el universal, además de A negativo, B negativo, AB negativo y O negativo: el más difícil de encontrar es cualquier negativo que es escaso, la ventaja es que el O negativo se le puede proporcionar a cualquier negativo, ya que es compatible.

TEMPORADA ALTA Y BAJA

Hay dos temporadas: en la alta al mes se atienden entre 90 y 120 donadores que es en los meses de enero hacia delante, pero en noviembre y diciembre la donación es baja.

"No es suficiente porque cuando nos abastecemos, requerimos y perdemos mucho tiempo, porque cuando el donador viene nos tardamos unas seis horas, ocho a veces para proporcionarles la unidad ya lista, cuando tenemos reservas se la pueden llevar y después traer al donador", expresó.

Actualmente hay una gran baja de donadores voluntarios y familiares, hace unos meses se hizo una campaña, pero la sangre se ha acabado y ahorita están con las puras donaciones de reposición.

"Muchas veces la gente tiene temor a una aguja y después a lo que se pueda sentir, pero son muy escasos los que sienten desmayos, algún malestar, dolor de cabeza o en la extracción de sangre, pero es mínimo, por eso se checan sus venas, su presión, que este dentro de lo permitido y después de la extracción se le da un reposo y un alimento calórico para que suba su nivel de azúcar", recalcó el encargado del laboratorio de la Cruz Roja y ayudante del Banco de Sangre.





LOS COSTOS: HAY OPCIÓN

Alfonso Moncayo Marcos, explica que en todos los bancos de sangre se tiene cuota de recuperación para comprar reactivos, bolsas y el material: el costo es de 3 mil pesos con análisis y costo del material, pero existe la opción de llevar 3 donadores para disminuir el costo a 2 mil pesos.

"Han subido los costos no es lo mismo hace tres cuatro años que tenemos costos accesibles, últimamente ya no pudimos soportar ese costo y se actualizaron por los aumentos en el servicio, en realidad todas las donaciones son gratis, lo único que se cobra son los materiales, la bolsa, los reactivos, se está valorando que la sangre cumple con todos los requisitos, analizada por todos los estudios y que es una sangre segura", dijo.





Lo que hace es de buen corazón









Jesús González Mercado dona sangre desde los 18 años, lo hace porque le gusta ayudar.

Desde hace 18 años empezó a donar sangre en forma altruista, comenzó apoyando a amigos, compañeros, conocidos y ahora hasta desconocidos: lo hace de buen corazón para quien lo necesite.

Jesús González Mercado, donador de repetición, tiene 36 años y en este 2018 ha acudido a donar al menos tres veces.

"Tenía como 18 o 19 años cuando done por primera vez, en el general, a una niña que tenía cáncer, estaba muy joven, ahora tengo 36 años y me gusta, me encanta, no se si es la ayuda que uno da, pero es una gran satisfacción saber que estas ayudando a alguien más, aunque no conozcas", dijo.

Jesús acudió a donar sangre en esta ocasión para un familiar de una amiga, le faltaban donadores y lo hizo sin pensar.

"Nunca lo he visto, hace meses le done al papá de un amigo, soy donador frecuente, no se porque, me gusta mucho", expresa.

Jesús reconoce que hace falta cultura de la donación, ya que pocos lo hacen en forma altruista, solo cuando se necesita en la familia.