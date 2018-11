Reportó Seguro Popular anomalías en 2017

Cd. de México.- El Seguro Popular (SP) reportó desde 2017 a los entes fiscalizadores que existían irregularidades en el destino y comprobación de recursos federales transferidos a los estados, aseguró Antonio Chemor, titular de este programa, luego de que organizaciones presentaran 22 denuncias penales ante la PGR por presuntos desvíos millonarios.

En entrevista, indicó que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud revisó las cuentas del SP de 2007 a 2017 y, en ese periodo, encontró que las entidades no habían comprobado 8 mil 563 millones de pesos.

"Procedimos a darle vista y notificar a los entes fiscalizadores: a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública, la Coordinación Regional de la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría Interna de cada entidad federativa, de la Comisión Nacional de Protección en Salud y de la Secretaría de Salud federal", afirmó.

El comisionado explicó que continúan con la investigación y, a la fecha, los estados han logrado comprobar mil 296 millones de pesos, lo que reduce el monto irregular a 7 mil 267 millones de pesos.

"Frecuentemente hemos estado enviando solicitudes a las entidades federativas para que nos sigan notificando y actualizando en cómo va su proceso de comprobación", señaló, sin especificar qué estados.

Este miércoles, integrantes de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero presentaron 22 denuncias penales ante la PGR por el presunto desvío de 36 mil millones de pesos que estaban destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cometido por funcionarios y ex funcionarios de 11 estados del País.

Chemor aseguró que el SP no tiene un monto tan grande carente de comprobación.

Puntualizó que, pese a que se identificaron irregularidades en el destino de los recursos transferidos a los estados, él no tiene la facultad de denunciar directamente ante la PGR.

"Yo, directamente, las denuncias no las puedo presentar a PGR porque yo no soy una entidad federativa. Yo le tengo que decir a la Auditoría: 'no encontré este dinero, tú revisa y, en caso, procede'.

"En el Gobierno federal cada quien tiene sus atribuciones, nuestra atribución es revisar y, si hay una presunta falta de comprobación, entregar a quienes fiscalizan", sostuvo.

El funcionario agregó que el Seguro Popular ha establecido candados para evitar desvíos de dinero, como la creación de 32 cuentas ante la Tesorería de la Federación donde se deposita el dinero a los estados.

Para usar el dinero, los Gobiernos deben reportar a través de una plataforma para qué lo usarán y cuál es el costo, detalló.

También establecieron que los estados que no entreguen su comprobación de recursos el 30 de abril de cada año, afirmó, no recibirán más dinero federal.

Chemor aseguró que esto ha permitido tener certeza del destino del presupuesto del Seguro Popular.

Sostuvo que, en 2013, la ASF observó que había irregularidades en el 35.9 por ciento de los recursos entregados a los estados y, para 2017, sólo fue el 3.6 por ciento.

"Esto quiere decir que los candados, los controles que se han puesto a los recursos del Seguro Popular, han funcionado. Por supuesto que no estamos satisfechos, nuestro objetivo será que sea cero el próximo año", expresó.