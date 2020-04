Reportó Auditoría 182 fondos ociosos

Ciudad de México.

Cerca de la mitad de los 335 fideicomisos, mandatos y análogos sin estructura orgánica que tiene el gobierno federal son ociosos debido a que no registran movimientos o bien no superan el 30 por ciento de sus ingresos, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ante las críticas por la opacidad con la que durante años se han constituido los fideicomisos, la ASF realizó un estudio que entregó en febrero pasado a la Cámara de Diputados como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

En dicho estudio, que comprende los años 2017 y 2018, el órgano auditor señaló que del total de fideicomisos, 137 tienen operaciones que no superan el 30 por ciento de sus ingresos, 32 no tuvieron recursos, es decir, reportaron cero pesos, y 13 tuvieron ingresos, pero no egresos.

Algunos de estos fideicomisos, señaló la ASF, están en proceso de extinción desde hace varios años sin que se haya formalizado su desaparición, otros permanecen debido a que los recursos son para hacer frentes a litigios.

"En materia de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, la ASF ha reiterado la necesidad de impulsar una mayor transparencia en su operación debido a los cuantiosos recursos públicos que manejan.

SIN TRANSPARENCIA

"Sin embargo, a pesar de las obligaciones jurídicas y normativas a las que están sujetos, no se garantiza la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, ni que cumplan con el objetivo para el que fueron creados", indica el documento.