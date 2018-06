Reportera colombiana es acosada durante una transmisión en Rusia

Duran unos pocos segundos pero las imágenes hablan por sí solas: una reportera está haciendo una conexión en directo en Saransk para informar sobre el Mundial de Rusia y un espontáneo decide acosarla gritando a su oído, agarrándole un pecho y besándola frente a la cámara. Ella, en un alarde de profesionalidad, continúa con su transmisión informativa sin increpar al hombre (la reportera después indicó que llevaba dos horas preparando la conexión en antena).

Según informa la BBC, se trata de la periodista colombiana Julieth Gonzalez Theran, corresponsal de DW Español (Deutsche Welle) y ESPN, que ha lamentado el incidente, agradeciendo desde sus redes el apoyo mostrado por sus compañeros y la cadena para la que está narrando el Mundial. "No merecemos este trato. Se nos tiene que valorar igual porque somos igual de profesionales que los hombres", ha dicho la periodista. Por su parte, Deutsche Welle ha denunciado públicamente y de forma enérgica el acoso sexual recibido por su trabajadora y ha contestado a los usuarios que han tachado de "histeria feminista" a la denuncia, haciendo pedagogía y recordando que "todo beso no solicitado es acoso sexual" y que "agarrar de un pecho a una mujer mientras está ocupada haciendo su trabajo es acoso sexual".

Las reporteras deportivas se enfrentan con demasiada frecuencia a este tipo de incidentes, que la prensa rescata únicamente cuando han sido captados por las cámaras en directo. Hace unas semanas, le tocó el turno a una mexicana que fue manoseada por los aficionados de El Chivas. España también ha copado titulares cuando aficionados culés acosaron a una reportera francesa que acabó encarándose con ellos en la pasada final de la Copa del Rey.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es