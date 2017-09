Reportan desabasto de agua purificada

Matamoros, Tam.

De nueva cuenta y en menos de 2 meses, en Matamoros se está dando desabasto de agua purificada embotellada debido a las altas ventas que se registraron en apoyo a los damnificados en Chiapas y Oaxaca, pero también por la demanda ante las altas temperaturas que se vienen registrando.

El desabasto se observa principalmente en la mayoría de las tiendas de conveniencia de la ciudad, pero también en la ausencia de los repartidores particulares que recorrían las calles de las colonias de la ciudad, pero ahora estos argumentan que no les están surtiendo con rapidez en las plantas purificadoras.

Nos dicen, aseguró Gilberto Estrella, “que todo lo que tenían disponible se acabó la semana pasada porque hubo mucha venta para enviar a los afectados por los terremotos en Oaxaca y Chiapas, que no sólo se terminó la existencia de botellas de medio y 1 litro, sino también la de garrafones de 20 litros y ahorita apenas están sacando lo del día, no hay nada almacenado”.

Esto ha provocado que los consumidores residentes de las colonias populares enfrenten problemas toda vez que no por los vendedores particulares ni en las tiendas de conveniencia pueden comprar el agua purificada, sobre todo en la periferia de la ciudad. Empleados de una tienda de conveniencia manifestaron que esta situación se viene dando desde el domingo pasado.

“Primero nos dijeron que los repartidores de las empresas embotelladoras no habían trabajado el sábado por ser 16 de septiembre, pero luego nos confirman que es por las excesivas ventas dela gente para apoyar a los estados de Chiapas y Oaxaca, pero mientras tanto no vendemos nosotros y tenemos que soportar las molestias de los clientes, pero no tenemos la culpa, simplemente no nos han surtido”, dijeron ayer.

DEMANDA

En una de las principales plantas purificadoras de agua en Matamoros, decenas de compradores con sus garrafones hacían fila ayer al mediodía, mientras en las cercanías se apreciaban los camiones repartidores con los botellones vacíos en espera de ser cargados.

Aunque no se logró obtener información oficial, uno de los despachadores dijo que se estaba atendiendo a los clientes de manera lenta debido a que no había producto almacenado.

Dijeron que esta es la segunda vez que les pasa en menos de 2 meses, ya que hace poco, ante la amenaza de un huracán, la gente hizo compras de pánico.

“Así como se van lavando y llenado los garrafones se están yendo, se le da prioridad a la gente que está llegando y luego, a como se pueda, se cargan los camiones, a lo mejor para mañana ya se normalizó el abasto”.