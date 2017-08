Reportan delicadas a enfermeras en huelga de hambre en Chiapas

Tapachula, México.- El estado de salud de nueve enfermeras en huelga de hambre en Chiapas es reportado como delicado por la falta de consumo de alimentos, informó la representante de éstas, María Espinoza.



Las mujeres cumplieron este lunes 15 días en protesta demandando que un grupo de trabajadores sea reinstalado en puestos laborales, pago a proveedores y abasto de medicamentos.



Las enfermeras permanecen en plantón en las afueras del hospital Rafael Pascasio Gamboa, en Tuxtla Gutiérrez.



La vocera detalló que sus compañeras enfrentan cuadros del llamado "síndrome de desgaste", con síntomas como debilitamiento, dolores estomacales, de cabezas, dolores articulares, náuseas, diarrea, visión borrosa, entre otros.



Espinoza dijo que dos de las enfermeras, María Gramajo y Gabriela López, fueron aisladas por que su estado de salud es más grave que el resto.



Las otras enfermeras en ayuno son Rosy Pérez, Karla Sevilla, Nelly Castillo, Verónica Zenteno, Emma Escobar, Elizabeth Hernández y Claudia Martínez.



Según las manifestantes, las autoridades no han cumplido con la totalidad de las exigencias, por lo que retomaron la huelga después de una primer jornada el mes pasado.



A pesar de ello, el Gobierno de Chiapas ha asegurado que se ha avanzado en el cumplimiento a las peticiones de los trabajadores del sector salud.



La Secretaria de Gobierno Estatal dijo que, debido a los avances, se ha pedido a las enfermeras que cesen la huelga y que no sigan exponiendo su salud.



Según la Secretaría de Salud, ya fueron reinstalados los 15 trabajadores que forman parte del pliego. Además, se pagaron más de 50 millones de pesos al Fovissste.



En tanto, la Secretaria de Hacienda estableció un convenio de pago con 32 de las 37 empresas proveedores. Y que respecto a la regularización ante el Sistema de Ahorro para el Retiro, se realizarán lo pagos en un plazo no mayor a 18 meses.



Asimismo, la dependencia informó que el abasto de medicamentos se está cumpliendo de manera paulatina y se ha llegado al 80 por ciento en farmacias hospitalarias, entre otras medidas de mejoras en el sistema de salud.