Reportan cortes de luz en Monterrey

Monterrey, México.- Por una presunta falla general en la zona, en las últimas horas se han registrado cortes en la energía eléctrica en distintas colonias de la Ciudad.



Habitantes de varios municipios han reportado la falta del servicio en distintos puntos del área metropolitana.



En Monterrey, se han reportado fallas en el suministro de energía eléctrica en los sectores San Jerónimo y Cumbres.



Mientras que en Escobedo, las colonias que no cuentan con el servicio son Ex Hacienda, Miravista, Girasoles, Misión Anáhuac, Puerta de Anáhuac, Santa luz, Mirasur, de acuerdo con la Alcaldesa Clara Luz Flores.



El problema se habría generado por una falla mayor en la zona y ya hay personal trabajando para su restablecimiento, aseguró la CFE en un comunicado,



Sin embargo, dijeron que es competencia del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y que la CFE no puede responder por ello porque no está dentro de su competencia.



Agregaron que el CENACE enviará un comunicado en los próximos minutos explicando el problema.