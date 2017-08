Reportan apagones durante el fin de semana en Matamoros

Matamoros, México.- Dos sectores de esta frontera han padecido apagones durante la semana, que han afectado a por lo menos mil comercios, informó la Cámara Nacional de Comercio.



Cristian Pérez Cosío, director jurídico del organismo, dijo que el sector oriente y el poniente son los más afectados, donde se reportan pérdidas millonarias por la falta de energía eléctrica.



"Tenemos negocios que se dedican a la venta de cárnicos, productos lácteos y alimentos que requieren de refrigeración, además de tiendas de autoservicio y supermercados que reportan pérdidas aún incuantificables", indicó.



Explicó que desde el miércoles comenzaron a reportarse los primeros apagones.



Detalló que de manera atípica se reportaron en sectores muy focalizados, donde los cortes de energía eléctrica se dan incluso en manzanas.



El empresario dijo que no se ha podido tener contacto con la Comisión Federal de Electricidad para indagar qué es lo que está provocando los apagones.



"No tenemos idea qué esté pasando, son apagones muy atípicos que se dan en zonas pequeñas, pero que provocan una gran afectación y malestar, no solo en los comerciantes, sino en toda la población en general", señaló.



La CFE informó que se han venido registrando fallas eléctricas en siete sectores de la ciudad, que no tienen relación con los efectos del huracán "Harvey", que el viernes por la noche tocó tierra en costas de Texas.



Manifestó que se está trabajando para restablecer el servicio lo antes posible las zonas afectadas.



La madrugada de ayer se reportaron apagones en el sector poniente de la ciudad en colonias Acuario 2001, Águilas y San José, que duraron poco más de una hora.



La Canaco informó que las pérdidas han sido mayores cuando los cortes de energía se dan durante el día.