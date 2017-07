Reportan 4 casos de ‘cutting’; cunde moda entre adolescentes

La moda entre los jóvenes denominada “cutting” se está presentando en las secundarias de la ciudad; adolescentes se cortan el cuerpo para sentir dolor, por lo que llaman a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos.



Por parte del programa “Jóvenes del DIF Reynosa”, se han canalizado a cuatro adolescentes mujeres en los planteles educativos a donde se han llevado pláticas en las escuelas, a fin de prevenir o detectar este tipo de problemas entre los estudiantes.

Andrea García Cantú, responsable del programa, comentó que en estos casos se les hace una evaluación, terapia psicológica, diagnóstico y tratamiento, además se trabaja con orientación a los maestros e involucrar a los padres de familia.

“Ahorita está habiendo muchos casos de cutting y se está trabajando en esas escuelas, estamos viendo que son principalmente a nivel secundaria con adolescentes, niñas, se cortan en las partes donde no se ve, en las muñecas, donde no se vea, se cortan con el fin de lastimarse pero no con un fin suicida, es más para infringir dolor y viene de problemas emocionales, problemas en la casa, familiares, emocionales y de que están pasando la adolescencia hormonales”, dijo.

Se hace un llamado a los padres de familia, para que platiquen con sus hijos y si detectan algún tipo de problema como el Cutting, puedan ofrecer ayuda a los estudiantes y no se generen otro tipo de problemas.

“Es un tema que si no se aborda entre el paciente y la escuela, será mas difícil que el tratamiento tenga éxito”, expresó la responsable del programa del DIF.

¿En qué consiste?

>El cutting, risuka, o self injury, consiste en cortarse la piel con una navaja u objeto afilado, para dejar marcas o tatuajes en el cuerpo, principalmente en los brazos y muñecas.

De acuerdo con los especialistas, el objetivo de estas prácticas es provocar sufrimiento físico para sentir un “alivio” del dolor psicológico o, simplemente placer momentáneo.