Reportan usuarios fallas en Facebook e Instagram a nivel mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios en varios países han reportado fallas en las redes sociales Facebook e Instagram. Detallan que experimentan problemas intermitentes para ingresar o para publicar contenido y fotografías.

De acuerdo con páginas como Downrightnow, Is It Down Right Now o Down Detector, ambas redes sociales comenzaron a tener fallas aproximadamente a las 12:00 horas de hoy, tiempo del centro de México.

La interrupción del servicio parece estar afectando a usuarios de todo el mundo, incluido México, con miles de informes sólo en la última hora.

Frustrados, los usuarios de estas redes han acudido a Twitter para expresar sus quejas.

Hasta el momento se desconoce la causa de la falla.