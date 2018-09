Reportan usuarios caída de Facebook

Facebook sufrió una nueva caída.

Esta tarde usuarios de Twitter reportaron la falla del servicio de la red social que de momento no ha quedado resuelta.

La compañía aún no ha emitido información oficial de lo ocurrido.

Además Instagram también de momento se encuentra fuera de servicio.

.@facebook service currently unavailable. When was the last time they've had this big of an outage? #facebook #downtime