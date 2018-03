Reportan robos y nunca atienden los elementos

Altamira, Tam.

Locatarios del mercado municipal Nuevo Santander han reportado robos en el acto a las autoridades policiacas y éstas nunca se hacen presentes para intervenir, situación que los tiene en la vulneravilidad, pues no saben si los delincuentes están armados o no, por ello no actúan cuando los descubren.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Unión de Locatarios del referido mercado, Roberto Cruz Mancilla, quien menciona que en febrero se metieron en seis ocasiones a locales comerciales del centro de abasto y en ocasiones lograron detectar a los maleantes, llamando a las autoridades, pero éstas nunca llegaron.

Refiere que el mercado no cuenta con vigilancia, motivo por el cual para los delincuentes se les hace más atractivo meterse y vulnerar cortinas para robar.

“En últimas fechas han robado lo que es en tiendas de celulares y de ropa. Los han visto pero nadie se atreve a intervenir porque no saben si andan armados o qué intenciones tienen, mejor prefieren denunciar a las autoridades pero nunca se hacen presentes”.

Manifestó que los robos se registran principalmente por las noches, por lo que piden que haya rondines de vigilancia de partes de las autoridades policiacas.

Manifestó Cruz Mancilla que sería bueno que los Policías se sujetaran a un registro de rondines de vigilancia por esa zona, a fin de inhibir los robos que se registran.