Reportan riesgos por caída de barda

Miguel Alemán, Tam.- La mala construcción en la cimentación y el reblandecimiento de la tierra durante las pasadas lluvias, provocó la repentina caída de unos 30 metros de una barda de bloques, misma que contenía un enorme barranco en un conocido sector del fraccionamiento Río Bravo ubicado en las cercanías del Arroyo "El Buey".

Ante esto, un grupo de vecinos que resultaron afectados se vieron en la necesidad de solicitar del apoyo e intervención de las autoridades para poder resolver la problemática de la barda de bloques que se cayó y que obstruía por completo un camino vecinal, además del peligro que ahora representa el barranco de tierra.

"De buenas que en esos momentos no iba pasando nadie y que no había ningún mueble cuando se cayó la barda, porque el escombro alcanzó a invadir todo el callejón o camino vecinal que comunica varias viviendas con el puente peatonal del fraccionamiento Río Bravo con la colonia Barrera", refirió uno de los afectados.

En un principio, los vecinos afectados del lugar no sabían cómo proceder o solucionar dicha situación, pues ellos en realidad no son los dueños de la barda, la cual es propiedad de una ancianita que vive sola y que ya no puede valerse por sí sola, además de que sus hijos no querían saber nada del problema.

Y es que los afectados viven en la parte baja del arroyo "El Buey", en tanto que la barda estaba en una parte un poco más alta y que hacía fuerza para poder detener un barranco con varios cuartos construidos, los cuales también continúan en riesgo de derrumbarse, además de varios árboles.

"Así es, en fechas recientes reportamos que debido al exceso de humedad por los pasados aguaceros, varios vecinos nos vimos afectados, porque de repente se vino abajo una barda de unos 30 metros de largo, pues aparentemente no tenía una buena cimentación, por lo que hablamos con la dueña y vecina, pero no pudo resolvernos nada por ser una persona mayor, entonces tuvimos que pedir el apoyo e intervención del personal de Servicios Primarios para poder retirar los escombros que también obstruían un callejón o camino vecinal", explicó Jesús Grimaldo García.

"Les pedimos a las autoridades que nos echaran la mano, a través del personal de Servicios Primarios, para que nos vinieran a ayudar a quitar todo el escombro que obstruía todo el callejón y poder despejar bien a bien el camino, porque en realidad ya no se podía pasar, aceptando de buena manera, a pesar de que no era de su responsabilidad", destacaron otros de los entrevistados de nombres Francisco y Amando Gallegos.

Personal de Servicios Primarios con apoyo de maquinaria pesada y un par albañiles tuvieron que terminar de demoler por completo la barda de bloques para luego poder retirar todo el escombro y despejar dicho camino vecinal, a fin de evitar posible riesgo de algún posible accidente.

Por último, el responsable de la dependencia Jaime García Martínez, destacó que dicha barda, así como las viviendas de los vecinos afectados más abajo, han sido construidas en terrenos federales y en barrancos situados en las márgenes del arroyo "El Buey", por lo que están viviendo ahí bajo su propio riesgo, pero de todas maneras se les brindó ayuda para despejarles el camino.

