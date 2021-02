Reportan padres de familia malos tratos en CBTIS 73

Río Bravo, Tam.- Madres de familia que acudieron la mañana y tarde del viernes a matricular a sus hijos al Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, número 73 ( CBTIS 73), reportaron malos tratos de parte de personal de vigilancia, en particular de una jovencita quien funge como guardia en la entrada del plantel.

"Varios padres de familia, aquí, haciendo fila afuera del CBTIS, no nos dejan pasar, no nos dejan pasar ni bajo el techo, para cubrirnos el agua, ni el frío de perdido, pero la señorita de la ventanilla, no se presta ni para hablar con el director", dijo el ama de casa inconforme, quien tuvo que soportar valores de congelación en el mercurio.

A diferencia de los niveles escolares de preescolar, primaria y secundaria, en donde las inscripciones se realizaron en línea, en el caso del CBTIS 73, sí se requirió la presencia de padres de familia, quienes hicieron fila a las afueras del plantel en pleno Frente Frío 35.