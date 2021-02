Reportan otro deceso por Covid en Reynosa

"Esperamos que la población en general siga al pie de la letra las indicaciones contenidas en el protocolo de Salud, como forma de prevenir más contagios y también nuevas defunciones por coronavirus", sostuvo el funcionario.

No está de más recordarle a la gente sobre la importancia de llevar siempre el cubre bocas a donde quiera que vaya, pero es mejor que no salgan de su casa si no tienen algún asunto importante que atender fuera de ella.

A evitar las reuniones aunque sean de familia de más de 10 miembros, llamó Elizondo Rivera, porque es precisamente durante los fines de semana cuando hay quienes aún las celebran bajo el más insignificativo pretexto, pues esto podría generar más contagios del padecimiento.

Es sobre todo sábados y domingos cuando incrementan y lamentablemente eso ha venido provocando resultados fatales.

No queremos que por reunirse para celebrar tal o cual acontecimiento, sigan creciendo contagios y fallecimientos por el coronavirus, de ahí que se les hace nuevamente la invitación para que lo dejen para mejor ocasión, para cuando la pandemia haya concluido, puntualizó.