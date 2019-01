Reportan nacimiento el primer día del 2019

Río Bravo, Tam.- Autoridades de Protección Civil, dieron a conocer que el pasado 1 de enero, asistieron el nacimiento de un pequeño varón, el cual vio la luz en la colonia ampliación Conalep en cabecera municipal.

Fue la tarde del pasado martes, siendo las 17:08, cuando paramédicos de la heroica corporación, acudieron a domicilio en esa colonia, en donde atendieron a la joven Maricruz Malerve Meza de 20 años, quien había presentado contracción e iniciado trabajos de parto.

El hábil paramédico Salvador Morales, fue quien atendió a la joven madre, quien luego de algunos dio a luz a un bebé, el cual fue entregado a la joven pareja compuesta por Maricruz y Tomás Pérez Hernández.

El bebé no presentó ninguna complicación, no obstante haber nacido en la vivienda de sus padres, quienes hasta ese momento, no dieron a conocer el nombre con que bautizarán al niño.