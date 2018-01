Reportan mínimos daños por la helada

Matamoros, Tam.- Al hacer un recuento de los daños provocados por la helada en los cultivos de sorgo y maíz, el sector social de Matamoros reporta que afortunadamente fueron mínimos, pero en la superficie afectada se tendrá que resembrar o esperar que la planta reviva para que los productores se ahorren un gasto extra que no estaba contemplado.

Tenemos la esperanza de que se reponga algo, afirmó ayer el agricultor Arturo Gutiérrez, “porque no estamos nosotros para volver a invertir en la compra de semilla, diesel y el pago de los trabajos, porque aunque no fue mucha la superficie siniestrada por las bajas temperaturas de la semana pasada, significan mucho dinero para cualquiera de nosotros”.

De la superficie afectada, dijo que en lo que respecta a los productores, los reportes que se tenían hasta el pasado fin de semana es que no fueron muchos, “porque la mayoría de los compañeros no había sembrado, algunos predios se salvaron porque la planta no había brotado todavía, pero en los casos en que sí, nos comentan que se espera una recuperación en los cultivos”.

Sólo en los casos en que se reporte siniestro total y al no contar con coberturas de seguro agrícola, los agricultores se verán obligados a tener que hacer un gasto extra para resembrar y esto hará que los costos de inversión se disparen.

Reactivan labor

>Una vez que las condiciones meteorológicas mejoraron, desde ayer se reanudaron las actividades de siembra de sorgo en la región aprovechando que las lloviznas de la semana pasada dejaron algo de humedad, afirmó Arturo Gutiérrez.

>Luego de hacer un recorrido por varias comunidades, aseguró que “ya desde hoy (ayer), vimos más movimiento de maquinaria luego del susto que nos dejó la helada, los tractores y sembradoras volvieron al campo, los compañeros siguen revisando sus parcelas para constatar que la tierra está a punto para recibir la semilla, por lo que en esta semana se dará un avance importante en estos trabajos”.