Reportan impago de 65 y Más. No llega subsidio federal

Río Bravo, Tam.- Mientras que los beneficiarios de Pensión para el Adulto Mayor que cobran vía giro telegráfico, no han tenido problema alguno para recibir el apoyo bimestral, quienes lo hacen vía cajero, sí están experimentando algunos problemas.

Fue Aleyda Garza Santillán, quien denunció que su familiar que cobra 65 y Más, vía tarjeta bancaria, no ha recibido el subsidio federal, el cual según la entrevistada, "aún no depositan", no obstante, refirió:

"Los que cobran con giro ahí mismo están cobrando, está el personal de Telecomm (pagando), y los de tarjeta dijeron que después del 15 y aún no hay nada", recriminó.

En contrasentido, otros familiares de beneficiarios, indicaron que a ellos se les dio otra fecha: el 31 de diciembre, para cobrar con la terjeta en el cajero Bancomer de calle 5 de Febrero.

Lo único cierto, es que los beneficiarios que retiran sus apoyos con tarjeta, pasarán Navidad sin sus apoyos.

TRASCIENDE. Versión de que el 31 de diciembre se hará el depósito a los beneficiarios que cobran con tarjeta, no fue confirmado por autoridades.