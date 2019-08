Reportan fallas intermitentes en pagos con tarjetas

Monterrey, México (11 agosto 2019).- A más de cuatro horas de que iniciaran fallas para pagar con tarjetas de crédito o débito en diversos establecimientos, clientes y bancos reportan intermitencias en el servicio.



Debido a un problema con PROSA, proveedor de las plataformas y terminales de punto de venta, usuarios en el País registraron problemas en los pagos electrónicos.

Según fuentes, PROSA envió avisos a establecimientos en donde señala que hay problemas generales que afectan a los bancos emisores como adquirientes, por lo que puede haber rechazos en algunas transacciones en tarjetas VISA y Mastercard.



No señaló cuánto tardará en solucionar la situación.



Bancos como Santander y Citibanamex reportaron que había intermitencias en el procesamiento de pagos y que se estaba trabajando para resolver el problema en su totalidad.

"Una disculpa por el inconveniente. Nuestro proveedor para el procesamiento de pagos con tarjetas nos informa que hay intermitencia en su sistema. Ya se está trabajando para resolver el problema a la brevedad", informó Santander en Twitter.



En tanto, BBVA dijo que sus tarjetas ya funcionaban con normalidad.



"Informamos a nuestros clientes que las tarjetas de débito y crédito de BBVA funcionan con normalidad en terminales punto de venta (TPVs) y cajeros automáticos (ATMs) de BBVA y Citibanamex", aseguró.



Empleados de cajas de HEB Cumbres indicaron que, durante el día, usuarios de Banorte registraron fallas para hacer compras con tarjetas de crédito.



Sin embargo, aseguraron que con plásticos de Banamex y Bancomer no tuvieron problemas al cobrar.



La falla afectó a negocios y a personas, como Ileana Velazco, quien junto con su hermana y su mamá tuvieron que cancelar un servicio de maquillaje en una estética porque iban a pagar con tarjeta bancaria.



Velazco y su familia vienen de la Ciudad de México para una boda y se encontraron con la falla al intentar cubrir el servicio en la estética.



"Teníamos cita para hacernos maquillaje y peinado, las tres, en una estética y tenían puro pago en efectivo", dijo Velazco, "iban a ser como 2 mil pesos por persona e íbamos a pagar con tarjeta, les dijimos que ya no".



Tras las fallas registradas en el sistema para realizar pagos con tarjetas, en algunas zonas se regularizó el servicio.



Establecimientos comerciales en San Pedro reportaron no tener el problema que se registró horas antes.



Algunos representantes de restaurantes señalaron que el sistema era lento, pero permitía concretar la operación.



En otros comercios señalaron no haber tenido el problema para registrar las compras.