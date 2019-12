Reportan fallas de plan forestal

"No hay que perder de vista el tiempo, acuérdense que nosotros vamos a estar hasta 2024 y sí me gustaría que antes de terminar, pues ya estén produciendo el cacao y el café, eso sí se los pido". ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO.

Hidalgotitlán.

La supervisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador al Programa Sembrando Vida, que este año ejerció 13 mil millones de pesos, en el sureste no pareció dejarlo contento.

Retrasos en la producción de semillas, acusaciones de corrupción, falta de agua, simulaciones de los beneficiarios que reciben 5 mil pesos mensuales por sembrar árboles en sus parcelas e incumplimientos fueron evidenciados al grado de que López Obrador les pidió más empeño a los técnicos del programa y, en el último acto, ayer en Hidalgotitlán, Veracruz, recorrió un vivero con el semblante desilusionado.

"Queremos que los programas se apliquen, que no se queden nada más en los documentos y que se definan en las oficinas, se autorice incluso presupuesto, pero que no lleguen los beneficios. No queremos eso. Queremos que lo que se está planeando se convierta en realidades y que actuemos con rectitud, con honestidad, con transparencia", les dijo a los pobladores.

La gira comenzó el viernes, el mismo día que la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, reconoció en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, que de los 50 millones de semillas que planeaban producir sólo se consiguieron entre 12.5 y 15 millones, lo que achacó a las sequías.

Aunque López Obrador presumió en toda la gira que este año hubo 200 mil sembradores y en 2020 serán el doble porque ya se aumentó el presupuesto a 26 mil millones, el subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Javier May, informó que de 230 mil sembradores que había, 17 mil se han dado de baja, mil 500 de ellos sólo en Tabasco, donde nació el Presidente.