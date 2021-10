Reportan enfrentamiento en refinería de Dos Bocas

En imágenes se registró cómo alguno de ellos resultó con lesiones en una pierna, otro en las costillas y uno más en el cuello, así como también cómo los elementos antimotines arrojaron más gas lacrimógeno para dispersarlos.

En los videos también aparecen elementos de la Secretaría de Marina, los cuales, según testimonios, sólo vigilaron cómo se enfrentaban los empleados con uniformados locales. "Graben bien donde lo chingaron, háganle un torniquete machín, grábalo, grábalo.", gritó uno de los que auxilió a heridos.

"Toda la gente tratando de ocultarse por estos cabrones que tiran gas lacrimógeno, sin saber que hay raza que está pasando por aquí, la gente de trabajadores de la ICA pues es otro rollo". Tras el enfrentamiento, uno de los trabajadores narró a un medio local cómo fueron obligados a mostrar credenciales y presuntamente, sin mediar palabra, los policías iniciaron la represión en su contra. "Venimos tranquilamente y la policía empezó a atacarnos, aventar gas lacrimógeno, estábamos pacíficos, mucha gente viene de otros lados, lugares", narró. Otro más, el cual minutos antes fue golpeado por los antimotines, aseguró que intentaron detenerlo, pero logró escapar.

"Me quitaron la credencial, me agarraron, me dijeron que era yo de los maleantes, me iban a llevar en la camioneta, le enseñé mi credencial, ya me iban a llevar", dijo. Una fuente en Paraíso afirmó a REFORMA que en este momento se mantiene un operativo en la zona y lugares cercanos a la localidad de Puerto Ceiba para detener a los líderes del paro que desde ayer sostienen trabajadores por inconformidades laborales con la empresa.

Desde ayer, miles de carpinteros, mecánicos, andamieros y obreros iniciaron un paro, por segunda ocasión en el año, tras acusar que el sindicato de Ricardo Hernández Daza les exige "moches" para poder laborar, así como que trabajan horas extras sin pago alguno.