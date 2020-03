Reportan el primer caso de coronavirus

McAllen, Tx.

Mientras que las autoridades sanitarias del Valle del Río Grande se encuentran en emergencia permanente para detectar cualquier caso sospechoso de coronavirus, el cual habría provocado compras de pánico hasta dejar casí sin mercancía a las grandes tiendas comerciales, en otra ciudad ya se reportó el primer caso.

Se trata de El Paso, donde las autoridades dieron a conocer en conferencia de prensa la noche del viernes, el primer caso de un portador del coronavirus, que produce el Covid-19.

Mientras tanto, distritos escolares públicos, planteles privados, así como universidades han anunciado que extienden las vacaciones de Spring Break –que en algunas instituciones ya están en curso y en otras apenas comienzan– entre una y dos semanas, para enfrentar la pandemia.

Héctor Ocaranza, del Departamento de Salud Pública (DPH), señaló que se realizaron tres pruebas ayer y una de ellas resultó positiva.

Se trata de un hombre de unos 40 años que tuvo una historia de viaje en los Estados Unidos. Actualmente se recupera en su casa, por lo cual no hay emergencia, dijo Ocaranza.

"Presentaba síntomas, pidió atención médica y se le hicieron las pruebas", agregó en conferencia de prensa realizada anoche.

El experto en salud pidió evitar aglomeraciones y seguir los protocolos que se han dado a conocer en estos días.

Ocaranza anunció que epidemiólogos de DPH se contactarán con personas cercanas al paciente para monitorear sus síntomas.

Precisó que el Covid-19 requiere un modo de transmisión como la tos y el estornudo y que las personas mayores son las más vulnerables.

"Si se sienten enfermos, les pedimos que pidan atención en casa. Si necesitan atención, vayan con su médico", dijo Ocaranza.

"Por favor, grábense bien el número al que hay que llamar: el 211", insistió el médico.

Estado de emergencia

Minutos después de que el presidente Donald Trump anunciara un estado de emergencia nacional ante el Covid-19, el alcalde de El Paso, Dee Margo, declaró que los protocolos de la situación de desastre también se implementarán en esta localidad, tanto a nivel ciudad como condado.

Ante las declaraciones del presidente Trump y el gobernador de Texas, Greg Abbott, quienes anunciaron una situación de emergencia a nivel federal y estatal, El Paso se sumó a este protocolo por lo que se tomarán medidas para enfrentar la pandemia.

"Declaro estado de emergencia en la ciudad de El Paso. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una pandemia. Pero pandemia no significa pánico. No hay necesidad de acumular, no hay necesidad de ir a comprar agua o papel sanitario.

Nuestro Departamento de Servicios Públicos y suministro de agua están en condiciones óptimas para seguir operando de manera normal", añadió.

Por otra parte, hizo énfasis en seguir los consejos del Departamento de Salud del Estado de Texas y enfrentar el virus como cualquier otra enfermedad de infección respiratoria.

"Cubrirse cuando se estornuda con el codo, lavar las manos con agua y jabón frecuentemente, quedarse en casa si está enfermo, son medidas suficientes para prevenir el contagio y no propagar el virus" dijo el alcalde.

Margo declaró que el estado de emergencia no durará más de 7 días a menos de que una situación mayor lo amerite, sin embargo, afirmó que el plan de emergencia está preparado para proveer estaciones de cuarentena y hospitales de emergencia, así como satisfacer las necesidades de la población.