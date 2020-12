Reportan desaparecido a empleado de maquiladora

Cd. Miguel Alemán, Tam.- Un empleado de la maquiladora de papel ubicada en la colonia Linda Vista, fue reportado como desaparecido por sus familiares y amistades, quienes están solicitando de la valiosa colaboración de la ciudadanía en general para tratar de dar con su posible paradero.

Se trata de Saúl Castillo Pérez, quien actualmente se encuentra en calidad de desaparecido, tras no saber nada de él, desde hace poco más de una semana, según comentaron sus propios familiares a través de las redes sociales.

"Hoy hace una semana y 1 día sin saber nada de ti que vinieron hasta la casa por ti y tu no tienes nada que ver, lo sabe dios y el mundo que tu trabajabas bien en la maquiladora de papel, y dios es testigo de eso y tus amigos no te había puesto por que tenía la esperanza que te regresaran como ellos me dijeron ese día, pero hoy ya no pude más, ya pregunte a mucha gente y según no saben nada de ti y ya no puedo más, tus hijos te esperan en casa al igual que yo, por favor si alguien sabe algo diganme, sean buenas o malas noticias, se llama Saúl Castillo Pérez y le dicen el Toro", publicó este lunes su esposa.

Tanto su familia como sus amistades, han emprendido su búsqueda y difusión de su fotografía para tratar de localizarlo, asegurando que él no tenía enemigos, pues únicamente se dedica a su trabajo honrado, desempeñándose en la maquiladora del papel que se encuentra ubicada en la colonia Linda Vista, a donde acudía diariamente de manera responsable para poder cumplir con su labor.

Por último, familiares de Castillo Pérez reiteraron la petición de ayuda a la población para tratar de obtener algún dato que les sirva para poder dar con su paradero, pues ya se encuentran preocupados y muy desesperados por dicha situación.