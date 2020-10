Reportan desaparece un residente de Los Guerra

Cd. Miguel Alemán, Tam.- Un conocido residente del poblado Los Guerra, fue reportado como desaparecido desde la madrugada del jueves, luego de que una situación de riesgo se registró aproximadamente a la misma hora y cuando él se dirigía con destino a su trabajo en esta cabecera municipal.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 5:40 horas del jueves, cuando salió de su casa ubicada en domicilio conocido en el poblado Los Guerra, de donde se dirigía a bordo de su camioneta tipo Van, marca Ford, de la línea Windstar, la cual tampoco ha sido localizada.

"Alrededor de las 5:40, mi hermano salió a su trabajo desde Los Guerra para rumbo a Miguel alemán en una Windstar regularizada, muy parecida en color a la mostrada en esta foto, para unos puede ser dorada, para otros turquesa; el problema es que cuando salió pasó lo de los balazos en la mañana y todavía es hora que no sabemos nada de él, solo miran sus mensajes, pero no contestan y aparentemente apagaron su teléfono, él no se mete con nadie, es una persona la cual solo le interesa su vida y la de nadie más, ni siquiera anda al pendiente de donde hay o no balazos y ese tipo de chismes, pedimos que lo dejen regresar con su familia por favor, ya que no sabemos si por lo menos está bien...solo queremos que regrese bien a su casa y cualquier información, sería agradecida y confidencial", refirió su hermano a través de su cuenta personal.

"Si no lo publicamos antes, fue por no hacer esto más grande, pero considero que ya pasó mucho tiempo, como para que ni siquiera nos dejen hablar con él", expresó su hermano.

Cabe destacar que dicha personas que está desaparecida, al parecer labora o laboró en la dependencia federal de Caminos y Puentes Federales, según el cordón del gafete que porta en una gráfica publicada, aunque oficialmente esto todavía no ha sido confirmado.