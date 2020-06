Reportan Covid-19 en 77 Batallón; Sedena lo niega

Cd. Victoria, Tam.

La semana pasada trascendió información de manera extraoficial en el sentido de que al menos 7 elementos del 77 Batallón de Infantería habrían resultado positivos a Covid-19, por lo cual se les aislaría dentro de las instalaciones militares ubicadas en esta capital; sin embargo, el coronel de Infantería Eloy Cornelio Toledo rechazó esa versión.

"Del personal del Batallón no hay gente todavía enferma... en relación con el personal de Victoria no; nosotros no tenemos ahorita infectados en el Batallón", el comandante del 77 Batallón de Infantería señaló que esa información corresponde a la Secretaría de Salud estatal hacerla oficial, pero que por su parte no tiene conocimiento de contagios entre los más de 500 efectivos asignados a esta capital.

El coronel Cornelio Toledo dijo que periódicamente se toman muestras al personal militar para descartar el riesgo de brote ya que, recordó, por sus tareas en los operativos de concientización como apoyo de las autoridades civiles, los efectivos militares se encuentran expuestos al peligroso virus, "se ha tergiversado mucho la información, la realidad es que, si la Secretaría de Salud está emitiendo todos estos datos, estos son reales, no son datos inventados".

PLAN DN-III E

Cabe recordar que desde el pasado 4 de mayo se lleva a cabo el Plan DN-III E por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina como parte de la estrategia contra el Coronavirus; las fuerzas armadas participan con personal, infraestructura y equipo en apoyo de las autoridades locales para atender la emergencia sanitaria; en Tamaulipas, representantes de las fuerzas armadas forman parte del Comité Estatal de Seguridad en Salud.