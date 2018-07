Reportan comercios pérdidas económicas

Miguel Alemán, Tam.

Miles de pesos en pérdidas económicas están sufriendo y reportando algunos de los comerciantes establecidos sobre el Boulevard Miguel Alemán, a consecuencia de falta de estacionamientos por la obstrucción de la maquinaria pesada y de los trabajos de recarpeteo que se realizan.

Aunque están muy conscientes de los posibles beneficios que pudieran traer en un futuro próximo dichos trabajos de recarpeteo, los comerciantes también están sufriendo de bajas ventas, pues los posibles clientes casi ya no tienen en donde poder estacionarse sobre el Boulevard Miguel Alemán.

Entre los establecimientos que en estos momentos están resultando más afectados, se encuentra una tienda de celulares Telcel y la papelería Office-Smart, al igual que una taquería, un depósito de vinos y licores, además del restaurante Lurios y una casa de cambio, a los que les están obstruyendo sus respectivos estacionamientos.

"Si bien es cierto que dichos trabajos nos podrían traer algún beneficio, la realidad es que por el momento, nos están trayendo más pérdidas económicas, pues nuestros posibles clientes se pasan de largo y ya no llegan para irse mejor a otros negocios, porque no se pueden estacionar enfrente y la gente a veces no quiere caminar", refirió uno de los comerciantes afectados.

En ese sentido, los establecimientos comerciales antes mencionados no han sido ni tampoco serán los únicos que estarán sufriendo ese problema, pues el recarpeteo está proyectado hacerse en diferentes tramos del Boulevard Miguel Alemán y aunque la situación podría ser temporal, los negocios ya están teniendo ventas mucho más bajas que de costumbre.