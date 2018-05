Reportan choque con el tren y 1 atropellado. Embiste máquina a despistado automovilista

Río Bravo, Tam.- Dos accidentes fueron reportados la tarde y noche del pasado sábado, siendo el primero en el cruce ferroviario, de la calle Coahuila con Laredo, colonia Ferrocarril 2; ahí un automovilista de apellidos Rodríguez Serna, residente de Mission, acompañado de una joven llamada Ingrid González, residente de colonia Las Lomas, no respetó el derecho de vía y se cruzó en el paso del tren, siendo embestido.

El accidente se registró cerca de las 16:00 horas, siendo la unidad implicada un auto Dodge Dart, año 2013, rojo, con placas de Texas HJN-0093, la cual se atravesó al paso de una caravana ferroviaria, la cual lo embistió, pero no detuvo su marcha. Las víctimas fueron socorridas por Protección Civil, siendo trasladadas al Hospital General, mientras el Escuadrón Vial se hacía cargo del caso.

PERCANCE. Caravana ferroviaria embiste a automovilista que no respetó derecho de vía.

-

ARROLLA AUTO A PEATÓN

En el segundo incidente atropella auto a peatón y en el piso, motocicleta le pasa por encima, en sucesos que tuvieron lugar la noche del sábado, sobre avenida Madero entre calle Rayón y avenida Acapulco, resultando herido un varón de nombre, Fausto Gómez Pazarón de 57 años, con domicilio en fraccionamiento La Sauteña.

Los hechos se verificaron a las 21:00 horas, acudiendo paramédicos de Protección Civil, quienes prestaron auxilio a la víctima, quien fue arrollada por unidad no identificada, pues el conductor se dio a la fuga; igualmente el conductor de la moto que también lo lesionó, no se pudo identificar, por lo que las autoridades viales no pudieron detener a los responsables, siendo canalizada la víctima al Hospital General.