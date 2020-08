Reportan cero multas por violar ´No Circula´

Río Bravo, Tam.- La Dirección de Tránsito local, que encabeza Gonzalo Medina Díaz, dio a conocer la política de cero multas por parte de los elementos de vialidad, en lo que respecta a los operativos sanitarios que aplican con motivo de la contingencia del coronavirus.

El funcionario precisó que reiteradamente habla personalmente con los efectivos operativos para recordarles que en lo que respecta a la aplicación del programa Doble Hoy no Circula y restricción vial por las noches de 10:00 a 5:00 horas, no se están aplicando sanciones económicas, por lo que prevalece un criterio de no lastimar la economía familiar.

Medina Díaz dijo que es mediante el exhorto que se les llama a que circulen los días permitidos por el decreto respectivo y que no transiten después de las 22:00 horas.

Por otro lado, en casos en que haya renuencia e incluso agresividad del conductor, se remite la unidad a los patios de Vialidad, sin aplicar sanciones económicas, solo se impone una retención del vehículo por 48 horas.